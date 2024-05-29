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Dünya
AA 29.05.2024 17:08

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir okula baskın düzenleyerek 4 öğrenciyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan bir okula baskın düzenleyerek 4 öğrenciyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir okula baskın düzenleyerek 4 öğrenciyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği okulda personele saldırdığı belirtildi.

Baskında 4 öğrencinin İsrail askerlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu baskını "okullara, öğrencilere ve eğitim personeline yönelik ciddi ve süregelen bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Baskının nedeni veya gözaltına alınan öğrencilerin durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail'den de henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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