Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile çıkan arbedede 7 Filistinli yaralandı.

Açıklamada, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılanlardan 6'sının hafif yaralandığı, diğer Filistinlinin de gözüne kauçuk kaplı mermi isabet ettiği, durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Dükkanlara baskınlar düzenlediler

İsrail askerleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenlemişti.

Ramallah'ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koymuş, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede yaşanmıştı.

Filistinli gençler, taş atarak ve tekerlek yakarak tepki göstermiş, İsrail askerleri plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık vermişti.

İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

Kaynak: AA