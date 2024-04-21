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Dünya
AA 21.04.2024 18:52

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'na yaklaşık 3 gündür düzenlediği saldırılarda aralarında yaralıların da bulunduğu 50 Filistinliyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin, Nur Şems Kampı'na 18 Nisan'dan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşanan gözaltı ve ihlallere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri kampta, aralarında yaralıların da bulunduğu 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların açık alanda sorgulanması, halkın canlı kalkan olarak kullanılması, darbedilmesi, kıyafetlerinin çıkarılması gibi Filistinliler aleyhinde ciddi saldırılar ve ihlaller gerçekleştirildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin bedenlerinde, işkence ve eziyete maruz kaldıklarına dair izler bulundu.

Kampa düzenlenen saldırılar sırasında açık alanda sorgulamaya tabi tutulmalarının ardından gözaltına alınanlardan çoğu serbest bırakıldı.

İsrail güçlerinin, Tulkerim'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 kişiyi gözaltına aldığı, aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, yaralıların da bulunduğu yüzlerce kişiyi açık alanda sorguladığı duyuruldu.

Esirler Cemiyeti açıklamasında, Tulkerim'in 7 Ekim'den bu yana tanık olduğu olayların, 2 yılı aşkın süredir maruz kaldığı bir dizi "işgal eyleminin uzantısından" başka bir şey olmadığı, İsrail güçlerinin kasten geniş çaplı yıkım yaparak altyapıyı hedef aldığı vurgulandı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 8 bin 400 Filistinli gözaltına alındı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 400'e yükseldi.

İsrailli yetkililerin, Gazze'deki Filistinliler aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşı" kapsamında 7 Ekim'den bu yana Kudüs dahil Batı Şeria'daki gözaltılarına devam ettiği ve bunun yanı sıra Filistin toplumunun tüm kesimine karşı sahada infaz eylemeleri ve suç işlendiği aktarıldı.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara "beklenen ve gerekli olan rollerini üstlenmeleri" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası insan hakları sisteminin bugünkü kaderinin, "tüm uluslararası norm ve yasaların üzerinde hareket eden İsrail'le yüzleşme kabiliyetine bağlı" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na baskını

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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