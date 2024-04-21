İspanya'da hafta sonu 100'den fazla noktada Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana son 6 ayda 4. kez ülke genelinde katılımlı gösteri organize edildi.

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"Gazze'deki soykırıma, Filistin'deki işgale, apartheide, etnik temizliğe ve yerleşimci sömürgeciliğine hayır" mesajını öne çıkaran göstericiler, İspanya hükümeti ve uluslararası topluma "İsrail'e karşı acil, somut ve etkili önlemler alınması, İsrail ile silah ticaretinin durdurulması ve katliama katılan İsrailli şirketlerin boykot edilmesi" çağrısı yaptı.

Başkent Madrid'in merkezinde bugün yürüyüş yapan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i ve onun işbirlikçileri olduğu gerekçesiyle ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirdi.

Gösteriyi provoke etmeye çalışan İsrailli kadın ve erkek, İspanyollardan büyük tepki görürken, polisin müdahalesiyle hızla bölgeden uzaklaştırıldı.

Podemos lideri Belara AB'den ABD ile tüm ilişkileri kesmesini istedi

Her zaman olduğu gibi Filistin'e destek gösterilerine katılan muhalefetteki aşırı solcu Podemos partisinin lideri İone Belarra, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'e 26 milyar dolar yardım kararı alan ABD'yi suçladı.

Belarra, "İsrail'in Filistin halkına soykırımına karşı bir kez daha gösteri düzenledik ama bugün özellikle, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardım kararı alan ABD'nin işbirlikçiliğini kınamak istiyoruz. ABD, şu anda Filistin halkına soykırıma devam eden İsrail'in tedarikçisi olduğunu gösterdi. Bu yüzden İspanya hükümetinden ve AB'den, ABD ile tüm ilişkilerini kesmesini ve Avrupa projesinin tonlarca iki yüzlülüğün altına gömülmesine yol açan ABD karşısında diz çökmeyi bırakmasını istiyoruz." dedi.

"Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, Nazilerin Yahudilere yaptıklarının bir daha kimseye yapılmaması için inşa ettiği tüm kurumsal yapının Gazze'deki soykırım karşısındaki tepkisizlikle altüst olmaya başladığını" vurgulayan Belarra, İran'a yaptırım kararı alan AB'ye "İsrail'e karşı da yaptırımlar" uygulaması çağrısında bulundu.

Barselona'da Filistin bayraklı insan mozaiği yapıldı

Öte yandan, İspanya'nın Barselona kentinde 20 Nisan'da düzenlenen gösteriye de yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı duyuruldu.

Filistin bayraklı insan mozaiği yapılan gösteride okunan manifestoda, "İsrail'in suç ortağı olan ABD ve AB'nin desteğinden dolayı tam bir dokunulmazlık içinde Gazze'de katliam yaptığı ve Filistin topraklarını işgal ettiği" vurgulandı.

Gösteriler, Sevilla, Coruna, Almeria, Burgos, Cadiz, Granada, Malaga, Murcia, Salamanca, Valladolid ve Zaragoza gibi İspanya'nın büyük kentlerinde de geniş katılımla düzenlendi.