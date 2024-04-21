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Dünya
AA 21.04.2024 16:04

Hamas: Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyor

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezarların İsrail ordusunun işlediği suçların boyutunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Hamas: Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezar İsrail'in işlediği suçların boyutunu gösteriyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan 190 cesedin çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi." ifadesine yer verilen açıklamada, bulunan toplu mezarların Gazze Şeridi'ndeki kayıp kişilerin akıbetleriyle ilgili soruları yeniden gündeme getirdiğinin altı çizildi.

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı
Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı

Açıklamada, İsrail ordusunun sınırsız askeri ve siyasi destek olmaksızın hastanelerde, sığınma ve barınma merkezlerinde, mülteci kamplarında çocuk, kadın, yaşlı demeden silahsız sivillere yönelik katliamlarını sürdürmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

"ABD yönetimi bu faşist oluşuma koruma sağlıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'e Filistin halkına karşı 6 aydan daha uzun süren bu "katliam savaşını" sürdürme imkanını Washington'un verdiği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'deki sağlık kaynaklarından aktardığı haberinde, arama kurtarma ekiplerinin Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan toplu mezardan İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedini çıkardığını duyurdu.

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Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde bulunan toplu mezardan 190 ceset çıkarıldı
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