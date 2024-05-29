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Dünya
AA 29.05.2024 12:11

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 25 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Son 24 saatte İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya, Kudüs, El Halil ve Cenin kentlerinde aralarında bir gazeteci ve iki kadın ile eski tutukluların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve gözaltı sırasında şiddet uyguladığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 8 bin 935'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.

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