İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna dair bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı. Askerler, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İsrail güvenlik güçleri, olay sonrası bölgede önlem aldı.

Kaynak: AA