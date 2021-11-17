İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil'de Filistinlilerin yaşadığı bir eve gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, evdeki 13 çocuğu uyandırarak avluya çıkarırken, aile üyeleri ise askerlerin emirlerine uyarak ağlayan bazı çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Aile üyelerinden birinin kucağındaki bebeğin de çocukların yanında fotoğraf karesine girdi.

İsrail Ordu Sözcüsü: Askerleri uyardık

Yedioth Ahranoth gazetesine konuşan İsrail Ordu Sözcüsü, söz konusu olayın eylül ayında yaşandığını, askerin hareketlerinin "uygunsuz" olduğunu, bu nedenle uyarıldığını ve bu tür olayların tekrar etmemesi için önlemlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Sözcü, askerlerin yakınlardaki bir Yahudi yerleşim birimine taş atanların tespiti için söz konusu eve baskın düzenlendiğini savundu.

İsrail askerlerinin, reşit olmayan kişilerin fotoğrafını çekmesi yasa dışı

İsrail askerlerinin, reşit olmayan kişilerin fotoğrafını çekmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.

B'tselem, konuya ilişkin açıklamasında "bu görüntülerin, işgal altında yaşayan Filistinlilerin nasıl keyfi biçimde rahatsız edildiğini ve askerler tarafından nasıl haklarının ihlal edildiğini ortaya koyduğunu" vurguladı.

İsrailli örgüt, "Görünüşe göre İsrail ordusu için ilkokul çağındaki kız ve erkek çocukları dahil tüm Filistinliler tehdit oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.