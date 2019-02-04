Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin kentindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarında motosikletli 2 Filistinlinin üzerine ateş açtı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 1'i yaralandı.

Açıklamada, el konulan Filistinlinin naaşının Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınarak, Cenin Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." denildi.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA