Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2023 17:28

İsrail: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin hata kurşunuyla öldü

İsrail ordusu, geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında "Filistinli silahlı gruplar tarafından hedef alındığı iddia edilen askerinin, İsrail güçleri tarafından hatayla öldürüldüğünü" açıkladı.

İsrail: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin hata kurşunuyla öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturmalar neticesinde David Yitzhak'ın 4 Temmuz'da İsrail askerlerinin kurşunuyla hatayla öldürüldüğü ortaya çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilme sırasında Filistinli gruplar ile ordu arasında çatışmalar yaşandığı, ordu birliklerinin bir binada şüpheli hareketlere rastladığı ve Yitzhak'ın bu sırada kimliği tespit edilememesi sonucu hatayla öldürüldüğü aktarıldı.

Çekilme sırasında ordu güçlerinin bulunduğu noktaları tespit etme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı ifade edilen açıklamada, dosyanın Genelkurmay Başkanlığı'na iletildiği kaydedildi.

İsrail ordusu daha önce, askerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki operasyon sırasında Filistinli gruplar tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi günü, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon düzenlemişti. İsrail güçleri, 48 saat süren kuşatmada, havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinliyi yaralamıştı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD'de Trump'a yönelik seçim müdahalesi davasında ekibinden ilk kişi teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı
18:06
Mısır alım fiyatı açıklandı
18:23
TEKNOFEST Roket Yarışması’nda Bakan Kacır ve Selçuk Bayraktar’dan gençlere tam destek
17:51
Bakan Ersoy devlet tiyatrolarında sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
17:40
Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor
17:33
Fransa'da sıcaklar nedeniyle 19 bölgede kırmızı alarm ilan edildi
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
FOTO FOKUS
Suyla serinlemeye çalışan ayı fotokapana takıldı
Suyla serinlemeye çalışan ayı fotokapana takıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ