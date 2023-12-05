İsrail asıllı tarihçi Bartov: İsrail, Hamas'ı Nazilerle ilişkilendirerek öldürmeyi meşrulaştırıyor

​​​​​​İsrail asıllı ABD'li Profesör Omer Bartov, İsrailli ve Batılı yetkililerin Hamas'ın 7 Ekim saldırısını "İkinci Holokost" olarak adlandırmasını ve bu adlandırmanın Doğu Avrupa başta olmak üzerek Batı'da Müslüman karşıtlığı ile antisemitizmi arttırma tehlikesini değerlendirdi.

Bartov, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının İsrailliler için beklenmedik ve sarsıcı olduğuna dikkati çekerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Yahudilerin başına böyle bir şey gelmemişti. İsrail'de, bir Yahudi devleti olarak İsrail fikrinin tamamı, bu tür şeylerin bir daha asla yaşanmayacağı fikrine dayanıyordu. Bu yüzden pek çok İsrailli Holokost ile ilişkilendirme yaptı." diye konuştu.

Holokost'un Alman Nazi rejimi tarafından tüm Yahudilerin öldürülmesine yönelik sistemli bir program olduğunu ve bunun Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla kıyaslanamayacağını kaydeden Bartov, şöyle devam etti:

"Hamas'ın 7 Ekim saldırısı bir terör eylemiydi, bir savaş suçuydu ancak​​​​​​​ Hamas'ın, SS askerleri ve Gestapo gibi geniş araçları olan ve ana hedeflerinden biri Avrupa'daki Yahudileri ya da bulabildiği tüm Yahudileri yok etmek olan Nazi devleti gibi bir devletle kıyaslanabileceğini düşünmüyorum. Holokost'u, Hamas'ın yaptıklarıyla karşılaştırmak, hem tarihsel olarak doğru değil hem de bana bir tür propagandacı ifade tarzı gibi geliyor."

Bartov, bu tür karşılaştırmaların yeni olmadığının altını çizerek, eski İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 1982'de İsrail ordusunun Beyrut'taki kuşatması sırasında Yaser Arafat'ı, Berlin'deki sığınağında saklanan Adolf Hitler'e benzettiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İki olay arasındaki ilişki, Menahem Begin için aynı olabilir ancak tarihsel olarak tamamen farklı bir durumdu. Bu, İsraillilere tüm Filistin direnişinin Nazi olduğu imajını veriyor, açıkça propaganda amaçlı yapılıyor ve gerçeği yansıtmıyor. Hamas'ı Nazilerle ilişkilendirmek aslında kurnazca onu ve çoğu Filistinliyi ya da İsrail işgaline karşı Filistin direnişini Nazi olarak adlandırmak demek. Dolayısıyla Nazilerle konuşmazsınız, onları öldürürsünüz. Filistinlileri Nazilerle ilişkilendirmek müzakere edemeyeceğiniz anlamına gelir, yapabileceğiniz tek şey savaşmak ve öldürmektir."

"İslam karşıtlığında artış oldu ancak antisemitizmde daha yüksek artış var"

Geniş kitlelere ulaşabilen siyasi ve entelektüel isimlerin Gazze'ye yönelik saldırıları açıklamak için Holokost anılarını kullanmasının Müslüman ve Yahudiler hakkında ırkçı anlatıları teşvik edebileceğini dile getiren Bartov, "Bu süreçte İslam karşıtlığında artış oldu ancak Avrupa ve ABD için gördüğüm istatistiklerde antisemitizmde daha yüksek artış var." dedi.

Batı'da "Özgür Filistin" çağrısı yapan kişilerin antisemitik olmakla eleştirilmesine de değinen Bartov, sözlerini "Bu konudaki tartışmalar siyasallaştırılıyor. Hem İslam karşıtlığı hem de antisemitizm silah olarak, insanları susturmak için kullanılıyor. İsrail hükümeti bunu bir süredir çok başarılı şekilde yapıyor. İsrail kendine yönelik her türlü eleştirinin antisemitik olduğunu savunuyor ki bu saçmalık." diye tamamladı.