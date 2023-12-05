Puslu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.12.2023 10:56

Tayland'da otobüsün ağaca çarpması sonucu 14 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'tan güneydeki Songkhla kentine gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün ağaca çarptığı bildirildi.

Tayland'da otobüsün ağaca çarpması sonucu 14 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Otobüsün toplam 49 kişiyi taşıdığı aktarılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün direksiyon başındayken uyuyakalmış olabileceğinin değerlendirildiği ve kaza nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tayland Trafik Kazaları Veri Merkezine göre, 2022'de trafik kazalarında ülke genelinde yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2021'de Tayland'da trafik kazalarının toplam ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Tayland Otobüs Trafik
Sıradaki Haber
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Türk yapımı savaş gemileri için yeni rota Malezya
11:36
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
11:32
Tarımda yoğun kimyasal kullanımı toprağa zarar veriyor
11:31
İran: Bölgede ABD güçlerine yapılan saldırılar ve Husilerin eylemleriyle ilgimiz yok
11:28
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi
11:23
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ