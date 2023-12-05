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Dünya
AA 05.12.2023 10:54

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 78'e çıktığını bildirdi.

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda biri subay 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78’e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

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