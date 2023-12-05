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Dünya
AA 05.12.2023 10:24

Hindistan'da Michaung fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü

Hindistan'ın güney kesiminde etkili Michaung siklon fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Michaung fırtınasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Andra Pradeş ve Tamil Nadu eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen şiddetli yağışların su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

Açıklamada, Tamil Nadu'nun başkenti Çennai'de hızı saatte yaklaşık 100 kilometreyi bulan Michaung siklon fırtınasının yol açtığı aralıksız şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Tamil Nadu eyaleti Başbakanı MK Stalin de siklon fırtınasından zarar gören bölgeleri ziyaret ederek, buradakilere yiyecek dağıttı.

Michaung siklon fırtınası nedeniyle Tamil Nadu eyaletindeki riskli bölgelerde yaşayanlar tahliye edilmiş, okullar ve hükümet binalarında faaliyetler durdurulmuştu.

Çennai ve çevre bölgelerdeki okullar, hükümet binaları ve bankalar da kapatılmış, fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle inşaatı süren duvarın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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