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Dünya
AA 05.12.2023 10:58

ABD'li Senatör Sanders'dan İsrail'e 10,1 milyar dolarlık yardıma itiraz

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'de Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını "ahlaksız" olarak nitelendirerek, ABD'nin bu ülkeye 10,1 milyar dolarlık yardım göndermesine karşı çıktı.

ABD'li Senatör Sanders'dan İsrail'e 10,1 milyar dolarlık yardıma itiraz
[Fotograf: Reuters]

Senato Genel Kurulu'nda konuşan Sanders, ABD'nin İsrail'e 10,1 milyar dolarlık yardım gönderme planını değerlendirdi.

Sanders, "Aşırılıkçı, sağ kanat Netanyahu yönetimine şu anki askeri yaklaşımını sürdürmesi için 10,1 milyar dolar göndermeyi onaylamamız gerektiğini düşünmüyorum. Netanyahu yönetiminin (Gazze'de) yaptıkları ahlaksızdır ve uluslararası hukukun ihlalidir. ABD bu eylemlere suç ortağı olmamalıdır." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin İsrail için talep ettiği bütçeye dikkati çeken Sanders, "İsrailli sivilleri roket ve füzelere karşı korumak için savunma sistemlerinin desteklenmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak, İsrail'e 10,1 milyar dolarlık şartsız askeri yardım göndermek, Netanyahu hükümetinin şu anki saldırgan askeri yaklaşımını sürdürmesine yol açar." uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk 16 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1,8 milyondan fazla kişinin de yerinden edildiğini belirten Sanders, İsrail'e sağlanacak yardımların koşula bağlanması gerektiğini vurguladı.

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