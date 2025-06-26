Açık 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2025 21:51

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Trump, yasal süreçlerimize müdahale etmemeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesi çağrısına İsrail ana muhalefeti, "Trump, yasal süreçlerimize müdahale etmemeli" açıklamasıyla tepki gösterdi.

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Trump, yasal süreçlerimize müdahale etmemeli

Yedioth Ahronot gazetesine açıklamalarda bulunan ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Trump'ın Tel Aviv'in yargısına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Lapid, "Başkan Trump'a minnettarız, ancak milletvekili Simcha Rothman'ın dediği gibi başkan bağımsız bir ülkedeki yasal bir sürece müdahale etmemeli." dedi.

ABD Başkanı Trump’ın, yolsuzluk davasının iptalini istemesinin Netanyahu’ya önden ödediği bir tazminat olarak değerlendirdiğini belirten Lapid, Gazze Şeridi’ne saldırılara son verilmesi için Trump’ın Netanyahu’ya baskı kuracağını söyledi.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" şeklinde nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etmişti.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail'i kurtaran ABD idi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahuhakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail Donald Trump
Sıradaki Haber
Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail güçleri, polis mensuplarını hedef alarak kaos yaymaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İran: Trump'ın açıklamasının aksine ABD ile görüşmelere başlama kararı almadık
22:20
Beyaz Saray Sözcüsü: Trump, ABD'nin yeniden çatışmalara sürüklenmesini istemiyor
22:12
DMM: Çorum'da radar sistemleri devre dışı bırakıldı iddiası yalan
21:55
Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon liralık ceza
21:43
Milli judoculardan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 3 madalya
21:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ