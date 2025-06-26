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Dünya
AA 26.06.2025 21:21

Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail güçleri, polis mensuplarını hedef alarak kaos yaymaya çalışıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Filistinli polis ve güvenlik mensuplarını hedef alarak Gazze Şeridi'nde kaos yaymayı ve iç istikrarı sarsmayı amaçladığını bildirdi.

Gazze İçişleri Bakanlığı: İsrail güçleri, polis mensuplarını hedef alarak kaos yaymaya çalışıyor

Bakanlıktan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki pazarda toplanan sivilleri bombalayarak aralarında polis ve güvenlik mensuplarının da bulunduğu 18 Filistinliyi öldürdüğü katliamla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in pazar yerinde güvenliği sağlayan Filistinli polis ve güvenlik personelini bombalayarak yaptığı katliam" kınandı.

Saldırıda aralarında polis ve güvenlik güçlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı aktarılan açıklamada, "İsrail, polis ve güvenlik mensuplarını tekrar tekrar hedef alarak Gazze Şeridi’nde kaos yayma ve iç istikrarı sarsma yönündeki kötü niyetli planlarında ısrar ediyor. Bu saldırılar, İsrail’in desteklediği silahlı çetelerle mücadele eden Filistin güvenlik güçlerini görevlerinden alıkoymayı hedefliyor." denildi.

Bu tür saldırıların hedeflerine ulaşamayacağı vurgulanan açıklamada, "Polis ve güvenlik birimleri, hırsızları ve işgal güçleriyle iş birliği yapanları takip etmeye ve onlara demir bir yumrukla karşılık vermeye devam edecektir. Gazze Şeridi'nde halkın direnişini güçlendirmek ve toplumsal huzuru korumak için gerekli tüm önlemler alınacaktır." ifadelerine yer verildi..

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta bir pazarda toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda 18 Filistinli yaşamını yitirmişti. Hayatını kaybedenlerden bazılarının insani yardım çalışanı olduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin ve çocukların da bulunduğu 69 Filistinli yaşamını yitirmişti.

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