Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.06.2025 19:55

AB liderleri, İsrail'i Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) liderleri İsrail'e, Gazze'ye uyguladığı ablukayı sonlandırması çağrısında bulunarak sivil can kayıplarından esef duyduklarını bildirdi.

AB liderleri, İsrail'i Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çağırdı

Brüksel'de devam eden AB Zirvesi'nin sonuç bildirisinin Orta Doğu bölümü paylaşıldı.

Liderler, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep ederek "(AB'ye üye ülkelerin liderleri) Gazze'deki vahim insani durumdan, kabul edilemez düzeydeki sivil can kayıplarından ve açlık seviyesinden esef duyuyor." ifadesini kullandı.

AB liderleri, İsrail'i Gazze'ye uyguladığı ablukayı tamamen kaldırmaya, Gazze'ye derhal, engelsiz erişime ve insani yardımın büyük ölçekte dağıtımına izin vermeye ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla insani yardım örgütlerinin çalışmasını sağlamaya çağırdı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiğini vurgulayan liderler, İsrail'in AB ile Ortaklık Anlaşması'nın (insan haklarına ve uluslararası insancıl hukuka uyulmasını içeren) 2. maddesine uyumuna ilişkin AB Komisyonu tarafından hazırlanan raporu not ettiklerini ve durumun evrimini dikkate alarak, gelecek ay bu konuda görüşme kararı aldıklarını duyurdu.

AB liderleri, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddeti ve İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarını genişletmesini kınadı.

AB liderleri ayrıca, Hamas'a karşı kısıtlayıcı önlemler üzerinde de daha fazla çalışma çağrısında bulundu.

AB'nin iki devletli çözüme dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa bağlı kalmaya devam ettiğine işaret eden liderler, bu konuda katkı vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İran

İran konusunda ise liderler, bu ülkenin asla nükleer silah edinmesine izin verilmemesinin altını çizerek, diplomasi masasına geri dönülmesini çağrısını yineledi.

Suriye

Suriye'deki gelişmelere de değinen AB liderleri, bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılayarak "Suriye'nin güvenli sınırlar içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü, uluslararası hukuka uygun olarak saygı görmelidir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Gazze İsrail İran Suriye
Sıradaki Haber
İrlanda Başbakanı Martin: İsrail Gazze'yle ilgili her raporu reddediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:14
Kura Nehri'ne giren 2 kişi yaşamını yitirdi
21:13
ABD'ye kurbağa embriyosu getirmekle suçlanan Rus araştırmacıya yeni suçlamalar yöneltildi
21:08
Arkadaşını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti
19:57
İş arayanları dolandırmaya kalkan suç örgütü çökertildi
19:50
Türkiye'den Filistin'e 102 ton yardım malzemesi gönderildi
19:20
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dolandırıcılara karşı uyarı
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ