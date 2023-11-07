İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 24 gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Gazeteciler Sendikası, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da gözaltına alınan gazetecilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgal güçleri bugün şafak vakti 3 gazeteciyi gözaltına aldı. 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan gazeteci sayısı 24'e çıktı.” ifadelerine yer verildi.

- Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana 2 bin 215 kişi gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinlinin daha gözaltına alınmasının ardından 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 2 bin 215'e yükseldiği duyurulmuştu.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir kadın ile gazetecilerin de bulunduğu aktarılmıştı.