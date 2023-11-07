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Dünya
AA 07.11.2023 13:25

İsrail saldırısında ölen 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi

İsrail'in 5 Kasım'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen 3 çocuk ve büyükanneleri son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail saldırısında ölen 3 çocuk ve büyükanneleri için cenaze töreni düzenlendi
[Fotograf: Reuters]

En büyüğü 14 yaşında olan kız kardeşler ile büyükanneleri için Lübnan’ın güneyindeki Blida köyünde cenaze merasimi düzenlendi.

Hava saldırısı sonucu ölen kız kardeşler ve büyükannelerinin naaşları, çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İsrail’in 5 Kasım'da Lübnan’ın güneyindeki Aynata beldesi yakınlarında sivil bir araca düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivilin öldüğü belirtilmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim’den bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda biri gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil hayatını kaybetti.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda da 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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