Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi mayına bastı

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında 5 kişinin, ülkenin Kuzey Hamgyong ilinin Musan bölgesi yakınlarındaki sınırından Çin'e kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.
Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Haberde, Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.