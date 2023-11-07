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Dünya
AA 07.11.2023 13:15

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi mayına bastı

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişinin ülkenin Çin sınırındaki mayınlara bastığı belirtildi.

Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan 5 kişi mayına bastı
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Daily NK sitesinin Kuzey Kore'deki kaynaklara dayandırdığı haberde, ekim ayında 5 kişinin, ülkenin Kuzey Hamgyong ilinin Musan bölgesi yakınlarındaki sınırından Çin'e kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaçmaya çalışanların, sınıra yakın alanda mayınlara bastığı belirtilen haberde, söz konusu kişilerin akıbetiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kaynaklar, eylül ayında da 3 kişinin bölgeden kaçmaya çalışırken bastıkları mayınların patlaması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Haberde, Kuzey Korelilerin, ülkelerinde "kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle Çin'e para kazanmak amacıyla" kaçmaya çalışmış olabilecekleri belirtildi.

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