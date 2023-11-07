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Dünya
AA 07.11.2023 13:24

Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısı

Irak, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD öncülüğündeki koalisyon üssüne İHA saldırısı

Irak Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne yönelik sabah saatlerinde gerçekleşen bomba yüklü 2 İHA saldırısının engellendiği, 3'üncü İHA'nın da patlamadan düştüğü belirtildi.

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından normale döndüğünü söyledi.

Irak’ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen “Irak İslami Direniş” adlı oluşum, dün yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

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