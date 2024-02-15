Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2024 14:31

İsrail, 7 Ekim'den beri işgal altındaki bölgede 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail, 7 Ekim'den beri işgal altındaki bölgede 7 bin 40 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin çarşamba gününden bu yana Batı Şeria'daki Beytüllahim, Tulkerm, Nablus ve Cenin bölgelerinde 20 kişiyi alıkoyduğu aktarılan açıklamada, "7 Ekim'den beri İsrail'de gözaltına alınanların toplam sayısı 7 bin 40'a yükseldi. Bunlar arasında evlerinden, askeri kontrol noktalarından alıkonulanlar, baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve rehin tutulanlar da bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in 132 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 28 bin 663'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Antalya'da sağanak tarihi surlara zarar verdi
15:48
BM Acil Yardım Koordinatörü: Refah’a saldırı ihtimali geceleri uykumu kaçırıyor
15:40
YÖKDİL sınava giriş belgeleri erişime açıldı
15:42
TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta üretime başlıyor
15:29
Rusya'da yapay zeka uygulaması, tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı
15:35
Türkiye ile Macaristan arasında mutabakat zaptı
Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
FOTO FOKUS
Marmara'da batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Marmara'da batan geminin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ