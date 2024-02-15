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Dünya
AA 15.02.2024 14:29

İtalyan parlamentosunda COVID-19 dönemine yönelik araştırma komisyonu kurulacak

İtalya'da COVID-19 salgınının yol açtığı acil durumun yönetimine ilişkin parlamento bünyesinde araştırma komisyonu kurulması önerisi, Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

İtalyan parlamentosunda COVID-19 dönemine yönelik araştırma komisyonu kurulacak
[Fotograf: AA]

Ülkede resmi verilere göre 196 binden fazla kişinin ölümüne yol açan COVID-19 salgınının görülmeye başlandığı 2020 yılının ilk aylarında, o dönemde Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin uyguladığı acil durum yönetiminin soruşturulmasına ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifinin parlamentodaki onay süreci dün tamamlandı.

Sağ koalisyon iktidarı partilerinin verdiği teklif, Kasım 2023'te parlamentonun üst kanadı Senatoda onaylandı, dün akşam da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oylandı. Teklif, 400 sandalyeli meclisteki oylamada 86'ye karşı 132 oyla kabul edildi.

Bu kapsamda, on beşer üyeden oluşacak Senato-Temsilciler Meclisi ortak araştırma komisyonu, salgının ilk görüldüğü dönemde Conte hükümetinin aldığı tedbirleri irdeleyecek ayrıca yeni bir salgın durumuna yönelik oluşturulan salgın planlarını inceleme görevini yürütecek.

Adli makamlarla benzer yetkilere sahip olacak araştırma komisyonu, salgın döneminde tedbirlerin alınmasında rolü olan COVID-19 Bilim Teknik Kurulunun görevlerini, salgın döneminde oluşturulan Acil Tedarik Komiserliğinde maske ve malzeme temininde ya da kullanımında israf veya usulsüzlük olup olmadığını da inceleyecek.

Temsilciler Meclisindeki oturum tartışmalara sahne oldu

Temsilciler Meclisindeki araştırma komisyonu teklifinin oylandığı oturum, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin sert tartışmalarına sahne oldu.

İktidarın büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinden milletvekili Alice Buonguerrieri'nin, Conte ve o dönemki Sağlık Bakanı Roberto Speranza için "Tarihin en kötü Başbakanı ve Sağlık Bakanı. Onlar mahkum edildi" demesi oylamada tansiyonu yükseltti.

Conte, "Yalan söylüyorsunuz" diyerek tepki gösterirken, PD ve M5S sıralarından iktidar partisi sıralarına yönelik "Utanın" sloganları yükseldi.

Diğer taraftan, İtalya'da salgının başladığı Şubat-Mart 2020'de, salgın tedbirlerinin devreye alınmasında geç kalındığına yönelik Brescia kentindeki özel mahkemenin yürüttüğü soruşturmada, Conte ve Speranza'ya yöneltilen suçlamalar Haziran 2023'te düşürülmüş ve dosya kapatılmıştı.

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