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Dünya
AA 15.02.2024 14:27

Kremlin: Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiası aldatmaca

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD basınında yer alan "Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı" yönündeki iddiaların aldatmaca olduğunu söyledi.

Kremlin: Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı iddiası aldatmaca
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Amerikan medyasına yansıyan, ülkesinin uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bunun "aldatmaca" olduğunu belirtti.

Peskov, "Ancak Beyaz Saray, her türlü yöntemle Kongreyi paranın (Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları içeren destek paketi) tahsis edilmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamaya zorluyor. Bu, apaçık. Beyaz Saray'ın hangi aldatmacaları kullanacağını göreceğiz." dedi.

Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın basın toplantısında konuyla ilgili bilgi vermesini beklediklerini söyledi.

Ülkesinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" devam edeceğini dile getiren Peskov, "Ukrayna'daki operasyon, belirli hedeflerle başladı ancak Batı ve NATO ile savaş şeklinde devam ediyor. Bu nedenle operasyon gereğinden daha uzun sürebilir ama bu, operasyonun anlamını ve sonucunu değiştiremez. Operasyonun hedefine ulaşılacak." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, dün "ülkesinin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti. Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmişti.

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