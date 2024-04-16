İsrail, 6 gündür Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde saldırılarını sürdürüyor

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun kampın kuzeyindeki "yeni kamp" alanına düzenlediği yoğun bombardıman sonucu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail uçaklarının saldırılarda çok sayıda apartmanı yıktığını, çok sayıda Filistinlinin evini hedef aldığını, ayrıca ordunun zaman zaman Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki "Yeni Kamp" ve "Ard el-Mufti" bölgelerine yönelik saldırıları ve top atışlarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kampın kuzeyinde İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmaların devam ettiğini, çatışmalar sırasında İsrail helikopterinin ordu birliklerine estek verdiğini kaydeden görgü tanıkları, insansız hava araçlarından Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Halid el-Hatib Camisi, Mufti Okulu, Ebu Sarar kavşağı çevresindeki yerinden edilmiş kişilere ateş açıldığını, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

İsrail 10 Nisan'dan bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki bölgelere çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırılar düzenliyor.