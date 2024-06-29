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Dünya
AA 29.06.2024 10:55

İsrail 267. günde de Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail 267. günde de Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor
[Fotograf: Reuters]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu 267. günde de Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah şehrinin kuzeybatısındaki el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve tarım seralarını hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'taki vatandaşların evlerine de ateş açtı

İsrail askeri araçlarının Refah şehrinin batısındaki Şakuş bölgesinden çekilmesinin ardından Sivil Savunma ekipleri 5 Fiilistinlinin cenazesine ulaştı.

İsrail askerleri ayrıca Han Yunus şehrinin doğusunda vatandaşların evlerine de ateş açtı.

İsrail 267. günde de Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde de İsrail savaş uçakları ve topçuları eş zamanlı olarak Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batısını hedef aldı. Megazi Mülteci Kampı'nda da bir evi bombalaması sonucu bir Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Hava ve Şeyh Aclin Mahallelerine de iki saldırı düzenledi.

İnsansız hava araçları (İHA) ve askeri araçlar Zeytun Mahallesi'ndeki eş-Şema Camisi yakınındaki Filistinlilerin evlerini ve El eş-Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı. Şiddetli topçu bombardımanının eşlik ettiği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Bombardımanı (Gazze'nin) kuzey, orta ve güney kesimlerinden duymak mümkün. Gazze halkı, her yere yayılmış yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

BM Yetkilisi, "Gazze Şeridi'ndeki durum her geçen gün öncekinden daha kötü bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 265 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 765'e, yaralananların sayısının da 86 bin 429'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile siv

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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