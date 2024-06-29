İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Pezeşkiyan yüzde 43,5 ile önde

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 19 milyon 69 bin 713 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan, 8 milyon 302 bin 577 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 7 milyon 189 bin 756'sını alan Celili onu yüzde 37,7 ile Pezeşkiyan'ı takip ediyor.

Seçilmesi için 50+1 oy alması gerekiyor

Sayılan 19 milyon oyun 2 milyon 676 bin 512'sini alan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 14 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.