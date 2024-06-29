Trump'tan Joe Biden'a: Sorun yaşı değil, yetersizliği

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu.

27 Haziran'da düzenlenen canlı yayın tartışmasında "ülkeyi yok etmeye çalışan adama" karşı büyük başarı elde ettiğini savunan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın "ne yaptığını bilmediğini" söyledi.

Trump, Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimin "güçlü ile zayıf, yeterli ile yetersiz ve barış ile savaş" arasında olduğunu ifade eden Trump, dünyanın hiç olmadığı kadar 3. Dünya Savaşı'na yaklaştığını savundu.

Biden: Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum

Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin, rahat konuşamadığının farkında olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." demişti.

Biden, gerçekleri konuşmayı bildiğini ve yanlışla doğru arasındaki farkı da ayırt edebildiğini belirterek, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "(Vladimir) Putin gibilere karşı korumak" konusunda da ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Biden, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük. Donald Trump; bu ülke, özgürlüğümüz ve demokrasi için gerçek bir tehdit." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Biden, "Bu seçimi kazanma niyetindeyim." demişti.

Biden: Başarılıydım

Biden, canlı yayın performansına ilişkin olarak da "Bence iyi iş çıkardık." açıklamasını yapmıştı.

Demokratların canlı yayın sonrası dile getirdiği eleştiriler ve endişe hakkında ise Biden, "Yalancı biriyle tartışmak kolay değil." ifadesini kullanmıştı.

Biden, Trump'ın canlı yayın tartışmasında 26 kere yalan söylediğini iddia etmişti.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açtı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.