Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediğini açıkladı.
Baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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