Sivil Koruma ve özerk yönetim hükümetinden yapılan açıklamalarda, son 5 günde kötü hava koşulları nedeniyle Valensiya'da 5, Katalonya ve Endülüs'te 2'şer, Castilla y Leon ve Asturias'ta ise 1'er kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Katalonya ve Balear Adaları bölgelerinde kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Sivil Koruma ekipleri, Gloria Kasırgası'nın ülkeyi terk etmesine rağmen bölge sakinlerinden temkinli olmalarını istedi.

Yoğun kar yağışı, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ülkede milyonlarca euroluk maddi hasar olduğu ifade ediliyor.

Başbakan Pedro Sanchez'in kasırgadan en çok etkilenen bölgeleri bugün ziyaret ederek, yetkililerden bilgi alacağı açıklandı.

Kaynak: AA