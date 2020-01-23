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Köln'de 5 bin 800 kişi bomba nedeniyle tahliye edildiHaber Giriş:
Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. 500 kilogramlık bombayı etkisiz hale getirmeden önce bölgedeki 5 bin 800 kişi tahliye edildi.
Almanya'nın Köln kentindeki 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bombanın imha edilmesi için hazırlık sürüyor.
Bombanın etkisiz hale getirilmesi için 5 bin 800 kişi bölgeden tahliye edildi.
Köln Büyükşehir Belediyesi, bombanın inşaat çalışmaları sırasında yerin 5 metre altında bulunduğunu açıkladı.
Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.
Almanya’da, 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalara sık sık rastlanıyor.
Savaşta Amerikan kuvvetlerinin bıraktığı bombalar kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
Kaynak: TRT Haber