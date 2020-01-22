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İspanya'da dev dalgalar görenleri şaşkına çevirdiHaber Giriş:
Mallorca'da görülen apartman büyüklüğündeki dalgalar, bölge sakinlerine zor anlar yaşattı.
Gloria Kasırgası birçok bölgede etkisini sürdürüyor.
İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan kasırga, vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
[Fotoğraf: DHA]
Son olarak Mallorca'dan gelen görüntüler, kasırganın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: mallorca İspanya gloria kasırgası dev dalga dalga büyük dalgaSon Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 17:17