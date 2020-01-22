Gloria Kasırgası birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

İspanya'nın sahil kasabalarında yaşamı felce uğratan kasırga, vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Son olarak Mallorca'dan gelen görüntüler, kasırganın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA