Fransız basınındaki haberlerde, ülkenin güneyinde bulunan hidroelektrik santralindeki CGT üyelerinin yaptığı eylemin gelecek günlerde de devam edebileceği belirtildi.

Öte yandan CGT, Rouen kentinin şehir merkezinde yolları kapattı. Olaya müdahale eden polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

CGT, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminden emeklilik reformunu geri çekmesini istiyor.

Grevin ekonomiye zararı büyük

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 49 gündür devam ediyor.

Geçen hafta, grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketinin (SNCF) 850 milyon euro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon euro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon euroyu bulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA