Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, platformun çok taraflılık, küresel iş birliği, birbirini dinleme ve gelecek için yeni fikirler ortaya koyma imkanı sağladığını söyledi.

Son 50 yıldaki küresel sistemin günün şartlarına uygun olmadığı yönünde genel bir görüş olduğunu anımsatan Von der Leyen, küresel sistemin günümüzde sıklıkla sınamalardan geçtiğini vurguladı.

Von der Leyen, "İnsanlar, yaşantılarının ve işlerinin gözlerinin önünde değiştiğini görüyor, mesleklerinin ve ailelerinin geleceğinden kaygı duyuyor. Dünyanın hızla ilerlediğini hissediyor." dedi.

Uluslararası platformların geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Von der Leyen, "Adaletli ve karşılıklı saygıya dayalı bir biçimde iş birliğinin gücünü yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Ben buna karşılıklı çıkarların jeopolitiği diyorum ve Avrupa bunu temsil ediyor." yorumunu yaptı.

"İklim değişikliğine karşı harekete geçmeliyiz"

Von der Leyen, iklim değişimi ile mücadele için fırsat penceresinin kapanmak üzere olduğuna işaret ederek, "İklim değişimine karşı şimdi harekete geçmeliyiz. Bu nedenle AB Komisyonu olarak Avrupa Yeşil Anlaşması'nı sunduk. Bununla, Avrupa 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen ilk kıta haline gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA