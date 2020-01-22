Proje ile bölgeye 30 metrekare büyüklüğünde briketten evler inşa edilecek. Evlerin içerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve yatak odası bulunacak.

İlk etapta bin tane briket ev yapılacak; bu evler 2-3 hafta içerisinde teslim edilecek.

Hayırseverler projeye katkı sağlayabiliyor

İdlib'den kaçan sivillerin yeni yerleşimlerine katkı sağlamak isteyen hayırseverler, Türk Kızılay'ın web sayfasında bulunan İdlib Acil Konaklama Evleri başlığından yardımda bulunabilecek.

İdlib için devam eden diğer kampanyalarda ise yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Aldığımız rakamlar ayni ve nakdi yardımların toplamının 155 milyonu aştığını gösteriyor. 600'ün üzerinde tır, Hatay'dan İdlib'e girmek suretiyle, oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere adreslere ulaşmış oldu." dedi.

Kaynak: TRT Haber