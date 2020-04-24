Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, 22-23 Nisan'da video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB dışişleri ve liderleri toplantılarıyla ilgili bir İspanyol radyosuna değerlendirme yaptı.

Laya, AB ülkeleri arasındaki "uzlaşmanın yeterli olmadığını" belirterek, "COVID-19 için ekonomik toparlanma planı kredilere değil, devletlere yapılan transferlere dayanmalıdır. İspanya, bunun savaşını vermeye devam edecek." dedi.

"Biz ülkelere direkt transferde ısrar ediyoruz, diğerleri kredide ısrar ediyor." diyen Laya, COVID-19 krizinin sonucu olarak ülkelerin borçlanma sorunuyla karşı karşı kaldıklarını, bu yüzden İspanya ola rak taleplerinin bir Avrupa fonu oluşturmak olduğunu ifade etti.

Laya, "Biz, mücadelemizi vermeye devam edeceğiz çünkü borçlanmanın iyi olmadığını, bunun sadece ülkeleri değil, Avrupa iç pazarını da riske atacağını düşünüyoruz. Yani herkes riske girecektir. Bu yüzden dayanışma içinde olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Ya hepimizi koruyan bir kalkan yaparız ya da hepimiz batarız"

AB liderlerinin geçen perşembe günü yaptıkları toplantıda "kurtarma fonu ve bunun içinde yer alacak hibeler konusunda geniş anlamda bir uzlaşı olsa da detayların belirlenmesinin önemli olacağını" kaydeden Laya, "Bu krizde kuzey güney yok. Ya hepimizi koruyan bir kalkan yaparız ya da hepimiz batarız." değerlendirmesinde bulundu.

Laya, Uluslararası Para Fonunun tahminleri, krizin daha derin olacağına dair öngörüler ve İspanya gibi bazı ülkelerin baskılarından dolayı bir ay kadar önce fon oluşturulmasına karşı çıkan ülkelerin şimdi fikir değiştirdiğini savundu.

İspanya Dışişleri Bakanı, AB'nin 2021-2027 yıllarına yönelik uzun dönem bütçesi ve kurtarma fonu üzerindeki çalışmaların "şartsız" başlatıldığını, KOBİ'lerin likiditeye erişebilmeleri için Avrupa Yatırım Bankasının kredi garantisi sağlaması ve istihdamın korunmasına yönelik garantiler konu sunda uzlaşı olduğunu söyledi.