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Brezilya'da COVID-19 vaka sayısı 50 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Latin Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 50 bini geçti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülke genelinde toplam vaka sayısı 50 bin 36'ya yükselirken salgın sebebiyle 3 bin 331 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede tedavi edilenlerin sayısı ise 26 bin 573'e ulaştı.
Dün, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos'ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle COVID-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alınmıştı.
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