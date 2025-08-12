Açık 28.8ºC Ankara
AA 12.08.2025 19:18

İspanya'nın Balear Adaları'na son 48 saatte 337 düzensiz göçmen geldi

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'na son 48 saatte 19 tekne ile 337 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik ve Jandarma kurumlarından yapılan açıklamada, Balear Adaları grubundan Cabrera, Formentera, Mayorka ve İbiza adalarına son 48 saatte farklı gruplar halinde 19 tekne ile toplam 337 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Afrika kıyılarından çıkarak Balear'a ulaşan düzensiz göçmenlerden 240'nın 12 tekne ile bugün, 97'sinin de 7 tekneyle dün geldiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının istatistiklerine göre, bu yıl şimdiye kadar 206 tekneyle Balear Adaları'na 3 bin 913 düzensiz göçmen geldi.

