İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 763 yeni vaka tespit edildi.

İspanya'da iki hafta önce COVID-19'dan günlük can kayıpları 140'ın üzerinde, yeni vakalar da 10 bin civarında seyrediyordu.

100 bin kişide ortalama vaka sayısı da düşüşte

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 218'e, vaka sayıları da 4 milyon 903 bin 21 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 140'a geriledi.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da COVID-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 73,6'sına (34 milyon 903 bin 802 kişi) ulaştı.

Ülkedeki 12-19 yaş arasındaki gençlerde COVID-19 aşısı tamamlananların oranının da yüzde 52,5 olduğu belirtildi.