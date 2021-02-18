İspanya'daki COVID-19 verilerinde günlük can kayıpları ve yeni vaka sayılarının halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen son 10 gündür gözlenen düşüşün devam ettiği görüldü.

COVID-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 388 artışla 66 bin 704'e, toplam vaka sayısı 14 bin 515 artışla 3 milyon 121 bin 687'ye ulaştı.

Vaka sayısı ortalaması düşüyor

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen COVID-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, üç hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 320'ye geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

İşletmelerde önlemler gevşetiliyor

Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.