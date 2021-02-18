İngiltere, Myanmar ordusunun ve polisinin yaşam hakkı, toplanma, ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarını ihlal ettiği ve keyfi tutuklamalarda bulunduğunu açıkladı.

Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing hakkında temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı verildi.

Varlıkları durduralacak, seyahat yasağı uygulanacak

Yaptırım kararı kapsamında darbeden sorumlu tutulan 3 askerin varlıkları dondurulacak ve bunlara seyahat yasağı uygulanacak.

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Siyasilerin tutuklanmasına kınama

Myanmar Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu ile diğer siyasilerin keyfi tutuklanması kınandı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, uluslararası müttefikleriyle Myanmar’daki insan hakları ihlallerinden orduyu sorumlu tuttuklarını ve Myanmarlılar için adalet arayışlarının devam edeceğini söyledi.