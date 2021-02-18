Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 288 bin 458 testte 13 bin 762 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412'ye çıktı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 384 bin 501'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 347 artarak 94 bin 887'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 771 artışla 2 milyon 286 bin 24'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibarıyla 3 milyon 235 bin 140 oldu. Aşılananların 1 milyon 311 bin 743'ü ikinci dozu yaptıranlar olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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