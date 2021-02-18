İngiltere'nin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi'nin ilk kadın başkanı Zara Muhammed, BBC Radio 4'te bir programa katıldı.

"Kadın Zamanı" isimli programın sunucusu, dinle ilgili hüküm verebilecek bir konumda olmadığını söylemesine rağmen, Zara Muhammed'e 4 kez üst üste "kadın imamlar" konusunu sordu. Sunucunun ısrarı büyük tepki çekti.

100 kişi mektup yayımladı

Aralarında ünlü komedyen Deborah Frances-White ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin de yer aldığı 100 kişi bir mektup yayımladı, sunucuyu önyargılı olmakla suçladı.

Muhammed'in sözü her defasında kesildi

Mektupta, Muhammed'in sözünün, sunucu tarafından her defasında kesildiğine dikkat çekildi. Sorularla İslam ve Müslüman kadınlara yönelik ön yargıların güçlendirildiği vurgulandı.

BBC'ye, yazı işleri ekibi ile program yapımcılarını çeşitlendirmesi ve Müslümanlarla daha iyi ilişki kurması çağrısı yapıldı.