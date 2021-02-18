Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin güneydoğusundaki Zamora kentine 15 kilometre uzaklıkta olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.