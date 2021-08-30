Sağlık Bakanlığı 27 Ağustos'tan sonra bugün güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı da 4 milyon 847 bin 298 kişiye ulaştı.

Salgında can kaybı son 3 günde 146 artışla 84 bin 146'ya çıktı. Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki düşüş devam ederek 242'ye geriledi.

İspanya'da COVID-19 hastalarının hastanedeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,07 seviyesinde bulunuyor.

Ülke nüfusunun yüzde 69,01'inde aşılama süreci tamamlandı

Ülkede vakaların yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede nüfusun yüzde 69,01'inde COVID-19 aşılama süreci tamamlandı.

Uzmanlar, ilk aşamada kronik hastalara 3. doz aşının yapılabileceğini belirtirken, aynı zamanda 12 yaş altındakilere de aşının yapılabileceği tartışılıyor.