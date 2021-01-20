Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülkede dünden bu yana COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı, 464 artışla 54 bin 637'ye çıktı.

Son 24 saatte 41 bin 576 yeni vakanın kaydedildiği İspanya'da, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 318'e ulaştı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

İspanya'da 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama COVID-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından yükselişini sürdürerek bugün 736 olarak açıklandı.

COVID-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri artan yeni vakalar nedeniyle ülkenin büyük kısmında yerel yönetimler tarafından genişletildi.

Bazı özerk yönetimler, bar ve restoranları 14 gün boyunca kapatma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, artan yeni vakalardan dolayı, ülke genelinde mevcut durumda saat 23.00'te yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağını 20.00'ye almayı planlıyor.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan COVID-19 aşılaması kapsamında aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti, 10 kişiye ikinci doz aşılar yapıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Murcia özerk yönetiminin Sağlık Bakanı Manuel Villegas ise aşılamada yaş ve sağlık durumuna göre belirlenen sıraya uymadan kendi ve eşine aşı yaptırması nedeniyle tepkiler üzerine istifa etti.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan son 24 saatte 219 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 bin 647 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

İspanya'da olduğu gibi Portekiz'de de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

COVID-19'dan ölenlerin sayısının 9 bin 465 olduğu Portekiz'de, toplam vaka sayısı 581 bin 605'5 ulaştı.

COVID-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan ülkede, 9 Kasım'dan bu yana uygulanan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

Yeni vakalardaki artıştan dolayı okullarda uzaktan eğitime geçilmesi tartışmaları da yapılıyor.