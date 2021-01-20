ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması yaşanacak sıra dışı yılların habercisiydi.

Trump, ilk yılında Demokratların engellemesiyle karşılaştı, bakan atamaları uzun sürdü. Seçimi Rusya ile işbirliği sonucu kazandığı iddia edilince özel savcı atandı, Demokratlar ve medya tarafından azil sloganları atıldı. Ancak 3 yıllık soruşturmada Trump ile Rusya arasında işbirliğini ispatlayan bir kanıt bulunamadı, dosya kapandı.

Demokratlar, Trump'ı azletmek için fırsat kolladı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı'ndan, Joe Biden ve oğlunun Ukrayna doğal gaz şirketi ile ilişkisinin araştırılmasını isteyince azil süreci başlatılan 3. başkan oldu, ancak Senato'da aklandı.

Koronavirüsün faturası Trump'a kesildi

Koronavirüs salgını en sert ABD'yi vurdu. Trump salgını ciddiye almamakla suçlandı. Demokratlar da benzer tutum içerisindeydi ama fatura Trump'a kesildi.

Kaotik ortam Biden'a yaradı

ABD'nin kronik sorunlarından "siyahilere yönelik ırkçılık", bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası yeniden gündeme geldi. Ülke çapındaki protestolar başkent Washington'a yıllar sonra sokağa çıkma yasağını getirdi, asker şehre indi.

Bu kaotik atmosferde ülke seçime gitti, posta ile tarihi sayıda oy kullanıldı. Trump önceki oy sayısını artırmasına karşın rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldı.

Trump, posta ile gönderilen oylarda hile yapıldığı iddiasıyla davalar açtı. Sonuç Biden lehine tescil edilince Trump taraftarları Kongre'yi bastı. Bu, yeni bir azil soruşturması açılmasına sebep olan olayları tetikledi. Trump hakkında ikinci kez azledilmesi istemiyle suçlama yöneltildi. Senato'daki yargılama başkanlık devrinden sonraya kaldı.

ABD siyasi literatürüne "Trumpizm" kelimesi yerleşti

Trump iktidarı Washington siyasi elitinden alıp halka vereceği söylemi ile başkan olmuştu. Kurulu düzenin temsilcisi değil sessiz kalabalığın sesi oldu ancak sevmeyeni de çoktu. Partinin lider kanadı ona şüphe ile yaklaşırken tabanı büyük destek verdi. Trump, ABD'de siyasi literatüre Trumpizm kelimesini yerleştirdi.

Trump'ın 4 yıllık yönetimi, ABD tarihine unutulmaz bir dönem olarak geçti.