Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 571 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 414 bin 166'ya çıktı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 523 bin 553'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 524 artarak 83 bin 681'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 25 bin 15 artarak 1 milyon 806 bin 932'ye ulaştı.

Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.