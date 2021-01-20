Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump döneminde ezberler bozuldu. Geçiş dönemi başkanı olacağını belirten Biden ise ülkeyi eski politikalarına döndüreceğini söylüyor.

Tecrübeli bir siyasetçi olan Biden'ın ülkesindeki güç dengelerini gözeterek adım atması bekleniyor. Biden'ın ilk sloganı ise "Amerika geri dönüyor".

Biden döneminde ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi coğrafyalarda aktif olması, uluslararası anlaşmalara geri dönmesi bekleniyor.

Trump'ın kararlarını iptal maratonu

Biden, ilk günlerinde, çoğu Trump'ın kararlarının iptal edildiği bir dizi başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor.

Kongre'de de Demokratların desteğini alan Biden'ın atama ve bütçe taleplerinde zorlanmayacağı tahmin ediliyor.

Biden'ın öncelikli politikasının salgınla mücadele olacağı biliniyor.

Orta Doğu'da asker sayısı artabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki asker sayısını artırma olasılığından söz ediliyor.

İran ve İsraille ilişkiler

İran nükleer anlaşmasının devamını isteyen Biden döneminde ABD- İsrail ilişkileri ise merak konusu.

Rusya ve Çin

Rusya'ya baskıyı artırmayı planlayan Biden'ın Çin'e karşı tutumu ve ticaret savaşının akıbeti soru işareti.

Biden uluslararası anlaşmalara dönecek mi?

Biden, Trump'ın feshettiği uluslararası anlaşmalara dönmeyi ve başta NATO olmak üzere teşkilatlar ile yakın ilişkileri amaçlıyor.